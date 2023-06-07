"Реал" за величезні гроші здійснив гучний трансфер

Королівський клуб заплатить щонайменше 103 млн євро

Дортмундська "Борусія" оголосила про перехід у "Реал" свого футболіста Джуда Беллінгема, який посідає 4-те місце в списку найдорожчих гравців світу.

Про це повідомляє офіційний сайт німецького клубу. Зазначається, що сторони досягли угоди щодо трансферу англійського півзахисника.

Кращі моменти в грі Беллінгема за "Боруссію"

За інформацією авторитетного журналіста Фабріціо Романо в Twitter, угода обійдеться "Боруссії" в 103 млн євро плюс бонуси, які можуть в підсумку становити 30 відсотків від суми переходу.

За даними медіа, 19-річний Беллінгем, який вважається однією з головних зірок світового футболу, що підростають, підпише з "Реалом" контракт на шість років — до червня 2029 року.

Днями після 14 років виступів королівський клуб залишив його багаторічна зірка Карім Бензема, який перейшов до "Аль-Іттіхада" із Саудівської Аравії.

Також "Телеграф" повідомляв, що суперзірка світового футболу Ліонель Мессі вибрав перехід до "Інтер Майамі", де виступає український захисник Сергій Кривцов.

Раніше з’явилася інформація, що "Інтер Майамі" розглядає варіант підписати Мессі на кілька років, після чого відпустити його до "Барселони" в оренду на півроку або півтора роки.