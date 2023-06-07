"Реал" за огромные деньги осуществил громкий трансфер

Королевский клуб заплатит минимум 103 млн евро

Дортмундская "Боруссия" объявила о переходе в "Реал" своего футболиста Джуда Беллингема, который занимает 4-е место в списке самых дорогих игроков мира.

Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба. Отмечается, что стороны достигли соглашения по трансферу английского полузащитника.

Лучшие моменты в игре Беллингема за "Боруссию"

По информации авторитетного журналиста Фабрицио Романо в Twitter, сделка обойдется "Боруссии" в 103 млн евро плюс бонусы, которые могут в итоге составить 30 процентов от суммы перехода.

Согласно данным медиа, 19-летний Беллингем, который считается одной из главных подрастающих звезд мирового футбола, подпишет с "Реалом" контракт на шесть лет — до июня 2029 года.

На днях после 14 лет выступлений королевский клуб покинул его многолетняя звезда Карим Бензема, который перешел в "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии.

Также "Телеграф" сообщал, что суперзвезда мирового футбола Лионель Месси выбрал переход в "Интер Майами", где выступает украинский защитник Сергей Кривцов.

Ранее появилась информация, что "Интер Майами" рассматривает вариант подписать Месси на несколько лет, после чего отпустить его в "Барселону" в аренду на полгода или полтора года.