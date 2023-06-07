Месси решил перейти в команду украинца

Аргентинец определился, где продолжит карьеру

Суперзвезда мирового футбола Лионель Месси, который покинул "ПСЖ", выбрал переход в "Интер Майами", где выступает украинский защитник Сергей Кривцов.

Об этом в Twitter сообщает журналист Гильем Балаге. 35-летний нападающий станет игроком североамериканского франчайза на правах свободного агента без какой-либо денежной компенсации его бывшему клубу.

По информации The Athletic, аргентинец сперва отверг вариант перехода в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии, после чего выбирал между "Интер Майами" и "Барселоной".

Памятные моменты Месси в игре за "Барселону"

Согласно сообщению в Twitter еще одного журналиста Николо Скиры, переговоры Месси с "Барселоной" завершились, а "Интер Майами" уверен в подписании форварда, несмотря на более высокое предложение в 500 млн евро в год от "Аль-Хиляля".

Накануне отец Месси Хорхе заявил, что его сын хочет вернуться в "Барселону".

Ранее появилась информация, что "Интер Майами" рассматривает вариант подписать Месси на несколько лет, после чего отпустить его в "Барселону" в аренду на полгода или полтора года.

Перед этим СМИ узнали, что Лионель Месси уже договорился о переходе в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии и уже согласовал двухлетний контракт с опцией продления на год с зарплатой в 600 млн евро в год.