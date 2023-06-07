Мессі вирішив перейти в команду українця

Аргентинець визначився, де продовжить кар’єру

Суперзірка світового футболу Ліонель Мессі, який залишив "ПСЖ", вибрав перехід в "Інтер Майамі", де виступає український захисник Сергій Кривцов.

Про це в Twitter повідомляє журналіст Гільєм Балаге. 35-річний нападник стане гравцем північноамериканського франчайзу на правах вільного агента без будь-якої грошової компенсації його колишньому клубу.

За інформацією The Athletic, аргентинець спершу відкинув варіант переходу в "Аль-Хіляль" із Саудівської Аравії, після чого вибирав між "Інтер Майамі" та "Барселоною".

Пам’ятні моменти Мессі у грі за "Барселону"

Згідно з повідомленням в Twitter ще одного журналіста Ніколо Скіри, переговори Мессі з "Барселоною" завершилися, а "Інтер Майамі" впевнений у підписанні форварда, незважаючи на більш високу пропозицію в 500 млн євро на рік від "Аль-Хіляля".

Напередодні батько Мессі Хорхе заявив, що його син хоче повернутися до "Барселони".

Раніше з’явилася інформація, що "Інтер Майамі" розглядає варіант підписати Мессі на кілька років, після чого відпустити його до "Барселони" в оренду на півроку чи півтора роки.

Перед цим ЗМІ дізналися, що Ліонель Мессі вже домовився про перехід в "Аль-Хіляль" із Саудівської Аравії і вже погодив дворічний контракт із опцією продовження на рік із зарплатою 600 млн євро на рік.