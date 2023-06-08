"Некоторые люди не хотели": Месси откровенно объяснил отказ возвращаться в "Барселону"

Аргентинец выбрал другой клуб после ухода из ПСЖ

Суперзвезда мирового футбола Лионель Месси рассказал, почему решил перейти в "Интер Майами", где также выступает украинец Сергей Кривцов, вместо возвращения в родную "Барселону".

В интервью Sport.es 35-летний нападающий признался, что весь год следил за каталонским клубом. По его словам, он много общался с главным тренером команды Хави после матчей.

"Да, правда, что я очень ждал возвращения в "Барселону", но я не хотел переживать ту же ситуацию [двухлетней давности] и ждать, чтобы увидеть, что произойдет. Я не хотел полагаться на других. Мне хотелось принять свое решение, думая о себе и семье. Я слышал, что испанская Ла Лига утвердила все, но многого еще не хватало", — отметил Месси.

Памятные моменты Месси в игре за "Барселону"

Аргентинец напомнил, что за время его карьеры в каталонской команде его уже обвиняли во многих неправдивых вещах, и он не хочет переживать все заново. Футболист заверил, что с удовольствием бы вернулся, но хочет больше думать о семье.

"Вот почему переход в "Барселону" не состоялся. Достигнув всего и выиграв чемпионат мира – я искал немного покоя. Сейчас клуб не может сказать мне, что возвращение на 100 процентов возможно. Есть люди в клубе, которые не хотят, чтобы я вернулся. Или не хотели, чтобы я остался. Мол, это нехорошо для клуба", — резюмировал Месси.

Напомним, что после ухода из "Барселоны" летом 2021 года форвард два сезона провел в "ПСЖ", который покинул по завершении контракта. Отец игрока Хорхе заявил накануне, что его сын хочет вернуться в "Барселону".

Ранее появилась информация, что "Интер Майами" рассматривает вариант подписать Месси на несколько лет, после чего отпустить его в "Барселону" в аренду на полгода или полтора года.

Перед этим СМИ узнали, что Лионель Месси договорился о переходе в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии и даже согласовал двухлетний контракт с опцией продления на год с зарплатой в 600 млн евро в год.