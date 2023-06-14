Месси огорчил своих фанатов по всему миру
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Форвард приоткрыл завесу над своим будущим
Суперзвезда мирового футбола Лионель Месси, который решил перейти в "Интер Майами", заявил, что больше не сыграет на чемпионате мира.
Об этом сообщает Marca. 35-летний капитан сборной Аргентины дал понять, что его не стоит ждать на мундиале 2026 года, который пройдет одновременно в США, Канаде и Мексике.
"Не думаю, что поучаствую на этом турнире. ЧМ-2022 был моим последним", — признался Месси.
По его словам, он посмотрит, как все сложится, но, добавил форвард, скорее всего его не будет на следующем чемпионате мира.
Напомним, что Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины на мундиале 2022 года — это его единственный титул чемпиона мира в карьере.
Напомним, что после ухода из "Барселоны" летом 2021 года форвард два сезона провел в "ПСЖ", который покинул по завершении контракта в этом году.
Недавно Месси откровенно объяснил отказ возвращаться в "Барселону".