Месси огорчил своих фанатов по всему миру

Форвард приоткрыл завесу над своим будущим

Суперзвезда мирового футбола Лионель Месси, который решил перейти в "Интер Майами", заявил, что больше не сыграет на чемпионате мира.

Об этом сообщает Marca. 35-летний капитан сборной Аргентины дал понять, что его не стоит ждать на мундиале 2026 года, который пройдет одновременно в США, Канаде и Мексике.

"Не думаю, что поучаствую на этом турнире. ЧМ-2022 был моим последним", — признался Месси.

По его словам, он посмотрит, как все сложится, но, добавил форвард, скорее всего его не будет на следующем чемпионате мира.

Напомним, что Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины на мундиале 2022 года — это его единственный титул чемпиона мира в карьере.

Напомним, что после ухода из "Барселоны" летом 2021 года форвард два сезона провел в "ПСЖ", который покинул по завершении контракта в этом году.

Недавно Месси откровенно объяснил отказ возвращаться в "Барселону".