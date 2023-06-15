Месси забил самый быстрый гол в карьере (видео)

Аргентинец продолжает показывать футбольную магию на поле

В четверг, 15 июня, сборная Аргентины победила Австралию в товарищеском матче, который состоялся в Пекине (2:0). Примечательно, что эти команды пересекались в плей-офф чемпионата мира по футболу в Катаре (2:1).

Лидер "Альбиселесте" Лионель Месси в этом поединке забил свой самый быстрый гол в карьере. Об этом сообщает 433 в Twitter. Чтобы поразить ворота австралийцев, одному из лучших футболистов современности хватило 1 минуты и 19 секунд.

На второй минуте игры партнеры вывели Лионеля на ударную позицию, он подработал мяч и пробил из-за пределов штрафной точно в угол ворот. Примечательно, что аргентинец забивал на каждой минуте своих матчей, кроме первой.

Добавим, что во втором тайме Херман Пеццелья удвоил преимущество аргентинцев, установив окончательный счет в поединке.

Напомним, Месси покинул ПСЖ и перешел в команду с украинцем в составе. Также Лионель заявил, что больше не сыграет на чемпионатах мира. На последнем Мундиале сборная Аргентины добыла победу, победив в финале команду Франции в серии пенальти.