Скандальна відставка отримала гучне з’ясування стосунків

Дружина головного тренера "Вереса" Юрія Вірта Світлана, який скандально пішов з посади, з нецензурними образами атакувала дружину ексгравця команди Дмитра Поворознюка Юлію.

Грубі коментарі вона залишила на сторінці вболівальників клубу у Facebook. Те, що Поворознюк, як блогер, випускав серіал "Футболіст" після того, як уклав професійний контракт із рівненським колективом на правах гравця, не залишилося нею поза увагою.

"Справа в тому, що спочатку для нього був серіал, а потім захотілося більшого. Але не розрахував своїх сил. Ну, буває. Що ж, відступ", — написала Вірт.

Зазначивши, що дружина Поворознюка швидко реагує на її коментарі, вона додала, що блогер "поліз куди його не запрошували", а найголовніше, підкреслила вона, той нібито подумав, що розумніший за всіх.

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"Поки що все, а далі в інтерв’ю розповім, як ця гніда здала все керівництво, тому що гніда. Я тебе, к***а, Юлія Поворознюк, і твого блогера так в**у, що запам’ятаєш мене на все життя.

І не забудь за своєю традицією скинути тренеру скрін, як ти завжди це робила. Це вам не допоможе. Хто має дізнатись про ваші сливи, той дізнається. Будь впевнена. Ось це треш. Чисто клоуни. Не встигла написати, то вже хайпують — суто журнаш***и», — резюмувала вона.

Нагадаємо, що Вірт після того, як зберіг команді прописку в Українській прем’єр-лізі (УПЛ) в стиковому раунді після дуелі з "Металург" Запоріжжя, заявив про свою відставку. За його словами, президент клубу сказав йому, що весь "Верес" проти нього, а крім того, додав він, "є люди, які просто засунули ніж у спину і тримали його до сьогодні".

Нагадаємо, за підсумками сезону 2022/23 "Верес" посів 13-те місце, через що потрапив у стиковий раунд.