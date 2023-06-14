Скандальная отставка получила громкое выяснение отношений

Жена скандально ушедшего с поста главного тренера "Вереса" Юрия Вирта Светлана с нецензурными оскорблениями обрушилась на супругу экс-игрока команды Дмитрия Поворознюка Юлию.

Грубые комментарии она оставила на странице болельщиков клуба в Facebook. То, что Поворознюк, как блогер, выпускал сериал "Футболист" после того, как заключил профессиональный контракт с ровенским коллективом на правах игрока, не осталось ею без внимания.

"Дело в том, что сначала для него был сериал, а потом захотелось большего. Но не рассчитал свои силы. Ну, бывает. Что ж, отступление", — написала Вирт.

Отметив, что жена Поворознюка быстро реагирует на ее комментарии, она добавила, что блогер "полез куда его не приглашали", а самое главное, подчеркнула она, тот якобы подумал, что умнее всех.

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"Пока все, а дальше в интервью расскажу, как эта гнида сдала все руководство, потому что гнида. Я тебя, к***а, Юлия Поворознюк, и твоего блогера так в##у, что запомнишь меня на всю жизнь.

И не забудь по своей традиции сбросить тренеру скрин, как ты всегда это делала. Это не поможет вам. Кто должен узнать ваши сливы, тот узнает. Будь уверена. Вот это треш. Чисто клоуны. Не успела написать, так уже хайпуют — чисто журнаш***и", — резюмировала она.

Напомним, что Вирт после того, как сохранил команде прописку в Украинской премьер-лиге (УПЛ) в стыковом раунде после дуэли с "Металлург" Запорожье, заявил о своей отставке. По его словам, президент клуба сказал ему, что весь "Верес" против него, а кроме того, добавил он, "есть люди, которые просто засунули нож в спину и держали его до сегодняшнего дня".

Напомним, по итогам сезона 2022/23 "Верес" занял 13-е место, из-за чего попал в стыковой раунд.