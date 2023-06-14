"Засунули нож в спину": тренер со скандалом покинул команду УПЛ (видео)

"Верес" сохранил прописку в высшем дивизионе, но не наставника

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт после того, как сохранил команде прописку в Украинской премьер-лиге (УПЛ) в стыковом раунде, заявил о своей отставке.

Соответствующий комментарий Вирт оставил после игры за выживание с "Металлургом" (Запорожье). Об этом сообщает пресс-служба "Вереса" на YouTube. Юрий отметил, что, по словам президента "Вереса", весь клуб ополчился против него.

"Я ухожу из команды. У меня был разговор с президентом. Буду открытым, неделю назад он сказал, что весь футбольный клуб против меня.

Поэтому я не имею никакого права оставаться, ухожу из команды.

Тяжело говорить сейчас, честно говоря. Есть люди, которые просто засунули нож в спину и держали его до сегодняшнего дня. Я это не мог понять, потому что прошел очень тяжелый путь.

Где-то болельщики бросили пост, что 4 года назад я принял команду. Сегодня я покидаю ее, но не прощаюсь, просто говорю до свидания", — сказал Вирт.

Напомним, по итогам сезона 2022/23 "Верес" занял 13-е место, из-за чего попал в стыковой раунд.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" отправил главного тренера в отставку.