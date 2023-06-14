"Засунули ніж у спину": тренер зі скандалом покинув команду УПЛ (відео)

"Верес" зберіг прописку у вищому дивізіоні, але не наставника

Головний тренер "Вереса" Юрій Вірт після того, як зберіг команді прописку в Українській прем’єр-лізі (УПЛ) у стиковому раунді, заявив про свою відставку.

Відповідний коментар Вірт залишив після гри за виживання із "Металургом" (Запоріжжя). Про це повідомляє пресслужба "Вереса" на YouTube. Юрій зазначив, що, за словами президента "Вереса", весь клуб ополчився проти нього.

"Я йду з команди. У мене була розмова з президентом. Буду відкритим, тиждень тому він сказав, що весь футбольний клуб проти мене.

Тому я не маю жодного права залишатися, йду з команди.

Тяжко говорити зараз, чесно кажучи. Є люди, які просто засунули ніж у спину та тримали його до сьогодні. Я це не міг зрозуміти, бо пройшов дуже важкий шлях.

Десь уболівальники залишили пост, що 4 роки тому я прийняв команду. Сьогодні я залишаю її, але не прощаюся, просто говорю до побачення”, — сказав Вірт.

Нагадаємо, за підсумками сезону 2022/23 "Верес" посів 13-е місце, через що потрапив у стиковий раунд.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" відправив головного тренера у відставку.