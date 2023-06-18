Украинский футболист забил бильярдный гол за океаном (видео)

Хавбек блестяще выступает за океаном

Украинский полузащитник "Эль-Пасо" Денис Костышин забил красивый гол в регулярном чемпионате USL (вторая по силе профессиональная футбольная лига в США). Накануне стало известно, что аргентинец Лионель Месси связал свое будущее с МЛС, перейдя в клуб украинского центрбека Сергея Кривцова.

Денис отметился взятием ворот в рамках 15-го тура первенства в игре против "Тампа-Бэй" (1:1). Об этом сообщает "Телеграф".

На 63-й минуте поединка Костышин получил мяч вблизи чужой штрафной и мощно пробил в нижний угол. С бильярдным ударом нашего хавбека вратарь гостей не справился. Таким образом, украинец сравнял счет в игре и принес своей команде важное очко. К слову, спустя 6 минут после взятия ворот украинца заменили.

У 25-летнего украинца 4 гола и 2 ассиста в 15 матчах за "Эль-Пасо". Клуб украинца идет первым в Западной конференции, "Тампа-Бэй" — третья команда в Восточной конференции.

Видеообзор матча "Эль-Пасо" - "Тампа-Бэй"

Ранее сообщалось, что лидер сборной Аргентины Лионель Месси в матче с Австралией (2:0) забил свой самый быстрый гол в карьере.

Напомним, в украинском футболе вспыхнул необычный скандал.