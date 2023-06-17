Україна — Мальта: букмекери оцінили шанси Реброва в першому домашньому матчі

Розклади сил визначені фахівцями

У понеділок, 19 червня, Синьо-жовті проведуть перший матч на своєму полі у відборі на чемпіонат Європи-2024 — проти команди Мальти. Напередодні головна команда країни перемогла Північну Македонію (3:2) в другому матчі кваліфікації. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна — Мальта.

На думку аналітиків, збірна України є явним фаворитом у цьому протистоянні. Про це повідомляє Favbet.

На успіх українців букмекери пропонують зробити ставку із коефіцієнтом 1,12-1,17. Водночас нічия та тріумф гостей значно менш ймовірні — коефіцієнти 8,00-9,75 та 16,50-24,00 відповідно. Зазначимо, фахівці Favbet оцінили ймовірність успіху Синьо-жовтих у 85%, а перемогу Мальти – в 4%.

Прогноз букмекерів на матч Україна — Мальта

Favbet: (перемога України 1,17 – нічия 9,50 – перемога Мальти 24,00)

William Hill: (1,12 — 8,00 — 21,00)

Bwin: (1,13 — 9,75 — 16,50)

Матч Україна — Мальта відбудеться в словацькій Трнаві на стадіоні "Антона Малатинського". Цей поєдинок буде показаний в прямому ефірі в Україні одразу на кількох платформах. З розкладом, результатами та відеооглядами всіх ігор Синьо-жовтих у кваліфікації на ЧЄ-2024 можна ознайомитись на сайті "Телеграф".