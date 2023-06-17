Украина - Мальта: букмекеры оценили шансы Реброва в первом домашнем матче

Расклады сил определены специалистами

В понедельник, 19 июня, Сине-желтые проведут первый матч на своем поле в отборе на чемпионат Европы-2024 — против команды Мальты. Накануне главная команда страны победила Северную Македонию (3:2) в своем втором матче квалификации. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина — Мальта.

По мнению аналитиков, сборная Украины является явным фаворитом в этом противостоянии. Об этом сообщает Favbet.

На успех украинцев букмекеры предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,12-1,17. В то же время ничья и триумф гостей куда менее вероятны — коэффициенты 8,00-9,75 и 16,50-24,00 соответственно. Отметим, специалисты Favbet оценили вероятность успеха Сине-желтых в 85%, а победу Мальты — в 4%.

Прогноз букмекеров на товарищеский матч Украина — Мальта

Favbet: (победа Украины 1,17 — ничья 9,50 — победа Мальты 24,00)

William Hill: (1,12 — 8,00 — 21,00)

Bwin: (1,13 — 9,75 — 16,50)

Матч Украина — Мальта состоится в словацкой Трнаве на стадионе "Антона Малатинского". Этот поединок будет показан в прямом эфире в Украине сразу на нескольких платформах. С расписанием, результатами и видеообзорами всех игр Сине-желтых в квалификации на ЧЕ-2024 можно ознакомиться на сайте "Телеграф".