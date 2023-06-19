Збірна України вимучила перемогу над скромною Мальтою (відео)

Синьо-жовті провели "домашній" матч у Словаччині

У понеділок, 19 червня, збірна України провела домашній матч відбору на чемпіонат Європи-2024 проти команди Мальти.

Зустріч, що проходила у Трнаві (Словаччина) на стадіоні "Антон Малатінскі", завершилася з рахунком 1:0 на користь української команди. Про це повідомляє "Телеграф".

Як і в матчі з Північною Македонією, на українців чекав важкий перший тайм. Лише дивом гості не вийшли вперед у першу 45-хвилинку. Синьо-жовті на гострі випади суперників відповіли голом, щоправда, французький рефері Рюдді Бюке справедливо скасував взяття воріт через офсайд у Ваната. До речі, форвард міг запросто отримати червону картку, травмувавши воротаря Анрі Бонелло, проте суддя обмежився лише жовтою карткою.

Другий тайм почався бурхливо — Степаненко заробив пенальті, проте Ярмоленко з точки пробив у поперечину… На 72-й хвилині матчу Андрій виправився, заробивши фол на собі у чужому штрафному майданчику. Цього разу пенальті пробив Віктор Циганков — без шансів для голкіпера! Після забитого м’яча Синьо-жовті легко довели справу до перемоги.

Україна — Мальта — 1:0.

Гол: Циганков, 72, пен.

Попередження: Ванат, 43, Маліновський, 56 — Ж. Борг, 51, С. Борг, 70.

Україна: Трубін — Конопля, Кривцов, Забарний, Матвієнко (Миколенко, 46) — Степаненко, Маліновський (Буяльський, 63) — Ярмоленко (Сидорчук, 81), Циганков (Сваток, 90+5), Судаков — Ванат (Довбик, 63).

Мальта: Бонелло (М. Грек, 45+3) — З. Мускат, С. Борг, Ж. Борг — Д. Мбонг (Дегабріеле, 88), Янкам, Гійом'є, Теума (Дж. Грек, 88), Камендзулі — Джонс (Дімек, 62), Нвоко (Сатаріано, 46).

Статистика матчу Україна - Мальта

Зазначимо, збірна Мальти посідає 172 місце у рейтингу ФІФА, Україна — 30-а.

Турнірне становище команд у групі С

Повний відеоогляд зустрічі буде доступний тут пізніше.

Нагадаємо, збірна України до цього провела два матчі у кваліфікації на ЧЄ-2024. Навесні Синьо-жовті без шансів поступилися Англії (0:2), а у червні українці зробили неймовірний камбек у поєдинку проти Північної Македонії (3:2).

Наступного разу Ребров та Ко зберуться у вересні, на нашу команду чекають ігри з Англією та Італією. З повним календарем, результатами та відеооглядами всіх матчів збірної України у відборі на Євро-2024 можна ознайомитись на сайті "Телеграф".