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Английский футболист двумя словами очаровал украинку (видео)

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публикации
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Слова Деклана Райса не оставили равнодушными ни одного украинца Новость обновлена 09 сентября 2023, 22:37
Слова Деклана Райса не оставили равнодушными ни одного украинца. Фото Скриншот

Англичанин сейчас играет в одном клубе с украинцем

Сборная Украины выстояла ничейный результат в матче с командой Англии в отборе Евро-2024. Встреча, проходившая в польском Вроцлаве, завершилась со счетом 1:1.

После игры в подтрибунном помещении произошло еще одно яркое событие. Во время беседы с корреспонденткой "Суспільного" Екатериной Годуновой лидер сборной Англии Деклан Райс неожиданно сказал фразу "Слава Украине!".

После этих важных слов стало заметно, как журналистка засмущалась и не знала, как реагировать на такие действия со стороны Райса.

Интересно, что хавбек сборной Англии долгое время играл за "Вест Хэм" вместе с лидером нашей сборной Андреем Ярмоленко. Лондонский клуб регулярно выражает слова поддержки украинскому народу, который противостоит российскому агрессору. Не исключено, что именно Ярмоленко научил Райса патриотическому лозунгу.

К слову, минувшим летом Райс перебрался в "Арсенал". За эту команду играет защитник сборной Украины Александр Зинченко, который также мог научить британца такой фразе. Трансфер хавбека сборной Англии стал рекордным.

Ранее "Телеграф" писал о том, какими словами на ничью с англичанами отреагировал главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

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#Футбол #Сборная Англии #Сборная Украины