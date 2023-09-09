Милота дня: вот кому Зинченко посвятил гол в ворота сборной Англии (фото)

Украинская команда сотворила сенсацию

Сборная Украины сыграла вничью с командой Англии в отборе на Евро-2024. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Единственный гол в составе нашей команды забил защитник "Арсенала" Александр Зинченко. После матча стало известно, что украинец посвятил важнейшее взятие ворот своей старшей дочери Еве, о чем можно понять по посту супруги футболиста Влады Седан в Instagram.

Там известная журналистка опубликовала фото, на котором видно, как дочь звездного футболиста смотрит за игрой папы. Когда Зинченко забил гол, он показал в камеру своеобразное сердечко, которое очевидно было посвящено его семье.

"Ева целый день ждала футбола. Видно, что-то знала. У них свои договоренности с папой. Браво, сборная!" — написала супруга футболиста.

Интересно, что малышка наблюдала за игрой своего папы в футболке сборной Украины с фамилией Зинченко.

В комментариях люди в один голос восхищаются связью отца и его маленькой дочери.

Ранее "Телеграф" писал о том, как на результат отреагировал главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.