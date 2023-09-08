Украина - Англия: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024

Большая игра пройдет в Польше

В субботу, 9 сентября, сборная Украины сыграет матч квалификации на чемпионат Европы-2024 против команды Англии.

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало встречи — в 19:00 по киевскому времени.

Матч Украина — Англия состоится во Вроцлаве (Польша) на "Тарчиньски Арена". Примечательно, что 2 недели тому назад здесь свой бой провел украинский боксер Александр Усик, который нокаутировал Даниеля Дюбуа. В этой статье ближе к началу поединка станут известны стартовые составы команд.

Отметим, что англичане лидируют в группе С, украинцы пока идут вторыми, правда у итальянцев есть игра в запасе.

Турнирное положение команд в группе С отбора на Евро-2024

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть игру Украина — Англия в прямом эфире, а также рассказывал о букмекерских раскладах перед матчем.

Напомним, сборная Украины неудачно стартовала в отборе на ЧЕ-2024, проиграв на выезде англичанам (0:2). Затем Сине-желтые уже под руководством Сергея Реброва добыли победы над Северной Македонией (3:2) и над национальной командой "Мальты" (1:0).

К слову, в следующей игре Сине-желтые встретятся в гостях с Италией (12.09). С расписанием матчей нашей команды в 2023 году можно ознакомиться на сайте "Телеграф".