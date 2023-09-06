Футболист сборной россии отказался играть на родине, назвав чемпионат рф цирком

Россиянин провел в первенстве Хорватии всего 6 матчей, что кардинально повлияло на его мировоззрение

Российский футболист Михаил Меркулов объявил о завершении спортивной карьеры в 29 лет, хотя у него были варианты продолжения карьеры на родине. Накануне из рф сбежал французский нападающий.

Соответствующий комментарий бывшего защитника сборных рф разных возрастов приводит "Матч ТВ". Причиной столь раннего "выхода на пенсию" игрока является травма колена. Примечательно, что Меркулов получил предложения из рф, однако отказался выступать там, заявив, что не хочет быть клоуном в цирке.

"Я принял решение, что, скорее всего, буду заканчивать с карьерой. У меня были варианты продолжения карьеры в россии, но я не хочу быть клоуном в цирке. Не хочу выступать на этой арене", — заявил Михаил.

Меркулов играл за сборные рф U-19, U-21, также вызывался в национальную команду, однако так и не провел ни единого матча на этом уровне. Левый защитник также выступал за российские "Ротор", МИТОС, "Урал" и "Рубин". Его последним клубом в карьере была хорватская "Риека", за которую Михаил провел 6 матчей и забил один гол.

Ранее сообщалось, что футболист сборной рф в последний момент принял решение играть за Армению.

Напомним, в рф прямо на футбольном поле боец ММА нокаутировал футболиста.