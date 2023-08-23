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В россии во время футбольного матча избили темнокожего арбитра (видео)

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
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Потасовку разняли другие участники футбольного матча
Потасовку разняли другие участники футбольного матча. Фото Коллаж "Телеграфа"

Видеозапись матча организаторы турнира оперативно удалили

В российском Челябинске во время футбольного матча избили темнокожего арбитра Жоржа Максима. Инцидент произошел во время игры любительской Северо-Западной лиги 8x8 между командами "Бажова" и "Катрен".

Как пишут российские СМИ, конфликт на поле произошел в конце второго тайма после удаления футболиста "Бажовы" Титала Снджояна. После такого решения его одноклубник Телман Снджоян набросился на судью с кулаками и начал бить по лицу.

В ходе стычки агрессор ударил арбитра ногами и руками, после чего рефери решил за себя постоять и попытался ответить игроку. В ответ на такие действия Телман Снджоян свалил Максима за ноги и уронил на газон.

Потасовку смогли разнять другие участники футбольного матча. Сама игра закончилась со счетом 4:3 в пользу "Катрена".

Интересно, что видеозапись самого матча была доступна на официальном YouTube-канале любительской лиги, но по понятным причинам россияне ее оперативно удалили.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно в россии в финале футбольного турнира для людей с нарушением слуха между сборными россии и Ирана произошла драка. Причиной для потасовки стали действия арбитра.

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#Футбол #Россия #Драка