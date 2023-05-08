Драка, семь удалений и 20 добавленных минут: В Аргентине состоялся легендарный матч (видео)

Всего арбитр показал 16 карточек

В чемпионате Аргентине прошел принципиальный поединок между "Ривер Плейтом" и "Бока Хуниорс". Недавно в матче украинской Премьер-лиги "Минай" — "Кривбасс" тренер гостей Юрий Вернидуб нецензурно атаковал арбитра, за что был удален.

Как сообщает "Телеграф", "Ривер Плейт" вырвал победу на 90+3-й минуте. Победу хозяевам поля принес точный удар Мигеля Борхи с пенальти.

Сам поединок завершился массовой дракой, в результате которой будущий победитель остался вдесятером, тогда как его соперник заканчивал игру ввосьмером. Кроме того, арбитр предъявил девять предупреждений.

У "Ривер Плейта" также удалили трое футболистов, но двое из них не были на поле. Помимо игроков, у "Боки Хуниорс" также красную карточку получил тренер.

В итоге компенсированное к основному время длилось 20 минут. Эта победа позволила хозяевам укрепить свое лидерство в чемпионате до девяти очков. Гости занимают 13-е место.

Ранее в матче молодежного чемпионата Азии по футболу между сборными Иордании и Таджикистана игрок первой был удален уже на 5-й секунде.

Перед этим игра за Суперкубок Аргентины между "Бока Хуниорс" и "Расингом" была досрочно завершена, когда рефери Факундо Тельо предъявил 10 красных карточек.

Между тем, в Мексике игрок нанес смертельную травму арбитру, который ранее удалил его с поля. По завершении матча служителя Фемиды без сознания доставили в больницу, а спустя неделю он умер после комы.