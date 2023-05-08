Бійка, сім вилучень і 20 доданих хвилин: В Аргентині відбувся легендарний матч (відео)

Загалом арбітр показав 16 карток

У чемпіонаті Аргентині пройшов принциповий поєдинок між "Рівер Плейтом" і "Бока Хуніорс". Нещодавно в матчі української Прем’єр-ліги "Минай" — "Кривбас" тренер гостей Юрій Вернідуб нецензурно атакував арбітра, за що його вилучили.

Як повідомляє "Телеграф", "Рівер Плейт" вирвав перемогу на 90+3 хвилині. Перемогу господарям поля завдав точний удар Мігеля Борхі з пенальті.

Сам поєдинок завершився масовою бійкою, внаслідок якої майбутній переможець залишився вдесятьох, тоді як в його суперник закінчував гру складом із восьми гравців. Крім того, арбітр показав дев’ять попереджень.

В "Рівер Плейта" також вилучили трьох футболістів, але двоє з них не були на полі. Крім гравців, в "Боки Хуніорс" також червону картку отримав тренер.

У результаті компенсований до основного час тривав 20 хвилин. Ця перемога дозволила господарям зміцнити своє лідерство в чемпіонаті до дев’яти очок. Гості займають 13-те місце.

Раніше в матчі молодіжного чемпіонату Азії з футболу між збірними Йорданії та Таджикистану гравець першої був вилучений вже на 5-й секунді.

Перед цим гра за Суперкубок Аргентини між "Бока Хуніорс" та "Расінгом" була достроково завершена, адже рефері Факундо Тельо видав 10 червоних карток.

Тим часом, в Мексиці гравець завдав смертельної травми арбітру, який раніше вилучив його з поля. Після завершення матчу служителя Феміди непритомним доставили до лікарні, а через тиждень він помер після коми.