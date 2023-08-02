Не стали терпеть: футболисты сборной Ирана избили россиян на их же турнире (фото)

Россияне сильно хотели победить, но играли нечестно

В финале футбольного турнира для людей с нарушением слуха между сборными россии и Ирана произошла драка. Соревнования проходили в российской Уфе, а причиной для потасовки стали действия арбитра.

Как пишут росСМИ, иранским футболистам не понравился тот факт, что арбитр принимал решения в пользу страны-хозяйки турнира.

В частности, при счете 2:1 в пользу иранцев уже в компенсированное арбитром время он назначил пенальти в ворота гостей турнира. Это вывело из себя игроков команды Ирана, после чего команды пошли "стенка на стенку". Судья решил угомонить игроков красными карточками, после чего тренер сборной Ирана увел команду в раздевалку. Больше на поле они не вышли, за что им засчитали поражение.

К слову, иранцы также не посетили и церемонию награждения.

Интересно, что турнир состоялся в рамках Сурдлимпийских игр, которые россия организовала как альтернативу всемирному турниру.

Ранее "Телеграф" писал о том, что на чемпионате мира по боксу под эгидой пророссийской Международной боксерской ассоциации (IBA), которая допустила россиян и белорусов к соревнованиям, произошли беспорядки.