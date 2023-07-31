Он играл с Месси: "Шахтер" готовит возвращение легенды украинского футбола
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"Шахтеру" нужно договориться с клубом украинца
Бывший игрок сборной Украины Дмитрий Чигринский может вернуться в донецкий "Шахтер".
Как сообщили в эфире "ТаТоТаке", украинский клуб уже начал переговоры со своим бывшим игроком.
Инициатором перехода является Дарио Срна, который уже пообщался с 36-летним футболистом и получил от него согласие.
Теперь же "Шахтеру" нужно договориться с клубом украинца "Ионкисом".
Трансфер Чигринского выглядит очень реальным, если учитывать тот факт, что ключевой защитник "Шахтера" Валерий Бондарь получил перелом ключицы.
К слову, "Шахтер" — не единственный клуб, который интересуется Чигринским. У бывшего игрока "Барселоны" есть предложения из Греции, Кипра, Индонезии и Индии.
При этом сам футболист недавно говорил, что возвращаться в Украину он не готов.
Напомним, что Чигринский провел один сезон в "Барселоне", которая купила украинца у "Шахтера" за 25 миллионов.
Ранее "Телеграф" писал о том, что фанаты "Шахтера" выступили против назначения в команду скандального тренера, который раньше был игроком клуба.