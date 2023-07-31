Он играл с Месси: "Шахтер" готовит возвращение легенды украинского футбола

"Шахтеру" нужно договориться с клубом украинца

Бывший игрок сборной Украины Дмитрий Чигринский может вернуться в донецкий "Шахтер".

Как сообщили в эфире "ТаТоТаке", украинский клуб уже начал переговоры со своим бывшим игроком.

Инициатором перехода является Дарио Срна, который уже пообщался с 36-летним футболистом и получил от него согласие.

Теперь же "Шахтеру" нужно договориться с клубом украинца "Ионкисом".

Трансфер Чигринского выглядит очень реальным, если учитывать тот факт, что ключевой защитник "Шахтера" Валерий Бондарь получил перелом ключицы.

К слову, "Шахтер" — не единственный клуб, который интересуется Чигринским. У бывшего игрока "Барселоны" есть предложения из Греции, Кипра, Индонезии и Индии.

При этом сам футболист недавно говорил, что возвращаться в Украину он не готов.

Напомним, что Чигринский провел один сезон в "Барселоне", которая купила украинца у "Шахтера" за 25 миллионов.

Ранее "Телеграф" писал о том, что фанаты "Шахтера" выступили против назначения в команду скандального тренера, который раньше был игроком клуба.