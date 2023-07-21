"Шахтер" купил 18-летнего бразильца: он со старту выдал мощную речь про Украину

Юный футболист еще не играл за взрослые клубы

Донецкий "Шахтер" объявил о трансфере 18-летнего бразильского вингера Невертона.

В пресс-службе "горняков" сообщили, что контракт с юным футболистом рассчитан на пять лет.

Бразильский "Сан-Паулу" получил от чемпиона Украины 3,7 миллиона евро за своего воспитанника.

Отметим, что Невертон ни разу не сыграл за первую команду "Сан-Паулу". Он являлся игроком юношеского состава U-17, за который забил 18 голов в 28 матчах.

После подписания контракта с донецким клубом молодой бразилец не упустил возможности и выразил слова поддержки Украине.

"Я уже давно знаю "Шахтер", следил за клубом еще со времен, когда здесь играл мой соотечественник Дентиньо. Это очень известный клуб, который действительно хорошо знают в Бразилии, и который заслуживает того, чтобы добиться большого успеха…

Я бы хотел сказать, что желаю Украине всего лучшего, а это значит, что мы вместе в этой борьбе", — сказал он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что фанаты "Шахтера" выступили против назначения в команду скандального тренера, который раньше был игроком клуба.