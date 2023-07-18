В "Шахтер" вернулся известный украинец, который не считает россию агрессором

Украинец в свое время дал скандальное интервью

В новый тренерский штаб донецкого "Шахтера" вошел бывший игрок клуба Алексей Гай, который на днях покинул одесский "Черноморец".

Как сообщили в эфире программы ТаТоТаке, Гай уже прибыл в расположение команды и начал работу с "горняками" на тренировочном сборе в Нидерландах.

В одесском "Черноморце" экс-футболист сборной Украины был ассистентом Романа Григорчука.

Гай играл за донецкую команду с 2000 по 2013 год. В этот период он также два сезона провел в "Ильичевце" из Мариуполя. В составе "горняков" он становился шестикратным победителем чемпионата Украины, завоевал 7 Кубков Украины и взял Кубок УЕФА.

После ухода из "Шахтера" футболист поехал играть в россию, где провел в составе местной "Кубани" два сезона. Интересно, что уже тогда россия вела войну против Украины, оккупировав Донбасс и Крым. В одном из своих интервью Гай говорил, что не считает россиян агрессорами.

Ранее "Телеграф" писал, что этим летом "Шахтер" назначил на должность главного тренера Патрика ван Леувена, который сменил в клубе Игора Йовичевича.