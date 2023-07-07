Легенда "Шахтера" получил новую работу

Голкипер играл за "Шахтер" 16 лет

Легендарный голкипер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов, который недавно объявил о завершении карьеры футболиста, не долго был без работы.

Как пишет Центр новостей, бывший игрок сборной Украины занял должность тренера вратарей.

Источник отмечает, что у Пятова было предложение от одного из клубов УПЛ, где он мог продолжить карьеру игрока. Опытный спортсмен отказался и начал тренерскую деятельность.

Вратарей "горняков" Пятов будет тренировать вместе с Деннисом Гентенаром. Первые занятия с подопечными легендарный футболист уже провел на тренировочном сборе в Нидерландах.

К слову, недавно Пятов получил тренерскую лицензию категории В. Данный тип лицензии не позволяет специалистам работать ассистентом главного тренера. С дипломом категории В можно работать помощником наставника в командах Первой и Второй лиг, а также в любительском чемпионате.

Пятов играл за "Шахтер" на протяжении 16 лет. Всего он провел за "горняков" 482 матча. Его соглашение с клубом было рассчитано до 30 июня 2023 года.

Ранее "Телеграф" писал, "Шахтер" получил нового тренера.