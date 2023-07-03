16 лет, 482 игры, много титулов и побед: легенда "Шахтера" завершил карьеру

Опытный футболист может остаться в клубе, но в другой роли

Многолетний лидер "Шахтера", голкипер Андрей Пятов принял решение завершить карьеру игрока.

Об этом сообщил генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.

По словам руководителя клуба, сейчас с футболистом продолжаются переговоры по поводу дальнейшего сотрудничества. Не исключено, что он получит работу тренера вратарей.

"Он прошел очень большой, яркий путь – 16 лет, 482 игры, очень много титулов, побед. Мы должны быть благодарны ему за это. Мы будем играть 6 августа товарищеский, благотворительный матч с "Тоттенхэмом".

Мы предложили ему сыграть последний матч. Мы должны поблагодарить его за то, что он сделал для клуба. Уверен на 100 процентов, что будет полный стадион и будут украинские болельщики. Надеюсь, что он примет это приглашение, сыграет в этом матче, и мы в очень хорошей форме попрощаемся с ним, как с нашей легендой, как с вратарем", — отметил он.

Отметим, что соглашение 39-летнего Пятова было рассчитано до 30 июня.

Голкипер перебрался в донецкий клуб из "Ворсклы" в январе 2007 года. В 482 матчах за "Шахтер" он пропустил 415 мячей и 223 поединка отыграл на "ноль". С "горняками" он выиграл выиграл Кубок УЕФА и 11 раз стал чемпионом Украины.

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