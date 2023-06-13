ФИФА кинуло "Шахтер" на десятки миллионов долларов

"Шахтер" может бесплатно потерять легионера

Вингер сборной Израиля Манор Соломон хочет сбежать из донецкого "Шахтера", а Международная федерация футбола (ФИФА), похоже, поможет игроку узаконить "побег".

Об этом сообщает theathletic. По информации источника, Соломон получил от ФИФА подтверждение, что этим летом может бесплатно покинуть украинскую команду, несмотря на действующий контракт с Горняками.

По информации источника, главный тренер "Фулхэма" Марку Силва хочет сохранить в своем составе Соломона и бразильца Виллиана, который в прошлом выступал за "Шахтер". 34-летнему бразильцу клуб предложил контракт еще на один сезон, а вот 23-летний израильтянин хочет бесплатно уйти в "Тоттенхэм". Отметим, в "Шахтере" уже отреагировали на ситуацию и грозятся подать в суд на Шпор, если они подпишут игрока. Если это случится, то Горняки потеряют около 20 миллионов долларов (трансферная стоимость Соломона).

Напомним, ФИФА после начала полномасштабного вторжения рф в Украину разрешила легионерам из этих стран приостановить свои контракты и играть в других чемпионатах. Из-за этого решения Горняки терпят колоссальные убытки, ведь футболисты уходят из команды бесплатно.

Ранее сообщалось, что президент "Шахтера" уволил главного тренера команды.