ФІФА кинуло "Шахтар" на десятки мільйонів доларів

"Шахтар" може безкоштовно втратити легіонера

Вінгер збірної Ізраїлю Манор Соломон хоче втекти з донецького "Шахтаря", а Міжнародна федерація футболу (ФІФА), схоже, допоможе гравцеві узаконити "втечу".

Про це повідомляє thehletic. За інформацією джерела, Соломон отримав від ФІФА підтвердження, що цього літа може безплатно залишити українську команду, попри чинний контракт із Гірниками.

За інформацією джерела, головний тренер "Фулема" Марку Сілва хоче зберегти у своєму складі Соломона та бразильця Вілліана, який у минулому виступав за "Шахтар". 34-річному бразильцеві клуб запропонував контракт ще на один сезон, а ось 23-річний ізраїльтянин хоче безплатно піти у "Тоттенгем". Зазначимо, у "Шахтарі" вже відреагували на ситуацію та погрожують подати у суд на Шпор, якщо вони підпишуть гравця. Якщо це станеться, то Гірники втратять близько 20 мільйонів доларів (трансферна вартість Соломона).

Нагадаємо, ФІФА після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну дозволила легіонерам з цих країн призупинити свої контракти та грати в інших чемпіонатах. Через це рішення Гірники зазнають колосальних збитків, адже футболісти йдуть із команди безплатно.

Раніше повідомлялося, що президент "Шахтаря" звільнив головного тренера команди.