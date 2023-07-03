Он работал в Донецке около 7 лет: "Шахтер" получил нового тренера

Ван Леувен прошел путь от детского наставника до главного тренера команды Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" объявил имя нового главного тренера команды. Им стал голландец Патрик ван Леувен. На должности он заменит хорвата Игора Йовичевича, который покинул команду в конце сезона.

О назначении нового наставника сообщила пресс-служба "Шахтера".

Соглашение с нидерландским специалистом рассчитано до 30 июня 2025 года. Ван Леувен — 36-й наставник в истории "Шахтера".

Также о назначении нидерландца высказался и генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин.

"Поздравляю Патрика с возвращением в наш клуб. Он хорошо знает "Шахтер", ведь работал в Донецке около 7 лет: некоторые наши футболисты начинали в Академии еще тогда, когда ею руководил Патрик.

Он прошел долгий путь от детского наставника до главного тренера команды Лиги чемпионов. Считаю, что с ван Леувеном наши молодые игроки и команда в целом будут прогрессировать еще ощутимее, демонстрировать яркий футбол, одерживая победы и трофеи", — написал он в Facebook.

Что известно о новом тренере "Шахтера"?

Игровую карьеру он начинал в ротердамской "Спарте", за которую выступал в 1991-1994 годах. После этого он перебрался в "Хелмонд Спорт" (1994-1996).

После завершения карьеры футболиста был координатором Академии "Фейеноорда" (2000-2006), координатором и директором Академии "Шахтера" (2006-2013), спортивным директором казахского "Кайрата" (2013-2015) и директором Академии израильского "Маккаби" (2016-2020).

Первый опыт на должности главного тренера он получил в "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль; 2020-2021), после чего возглавил "Зарю" (2022-2023).

Под его руководством луганский клуб провел 30 матчей в УПЛ, добыв 20 побед при 6 поражениях. В сезоне-2022/23 его признали лучшим тренером чемпионата.

Ранее "Телеграф" писал о том, что генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин раскритиковал Международную федерацию футбола (ФИФА).