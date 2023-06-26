"Не могу передать, насколько это больно": футболист "Шахтера" подвергся расизму со стороны ребенка (видео)

Молодого бразильского футболиста очень расстроил данный инцидент

19-летний защитник донецкого "Шахтера" Винисиус Тобиас, который последний год играет на правах аренды в мадридском "Реале", стал жертвой расиста.

Как пишет местное издание iG, неприятный инцидент произошел во время матча второй команды "Реала" — "Кастильи".

Во время противостояния дублеров "сливочных" против "Эльденсе" за право выхода во второй дивизион чемпионата Испании с трибуны в адрес бразильского игрока крикнули "обезьяна".

Позже в сети выложили видео, на котором видно, что расистом оказался маленький мальчик.

В ответном поединке плей-офф "Кастилья" сыграла вничью, проиграв сопернику по сумме двух поединков.

"Самое грустное, когда мы не ожидаем такого от ребенка. Ребенок называет тебя обезьяной. Очень печально наблюдать за тем, как футболисты проходят через такие предубеждения, это не первый и не второй раз. Не могу передать, насколько это больно. Это должно закончиться. Это уже перешло черту. Цвет кожи ничего не значит, мы все одинаковые. Мы хотим уважения", — высказался о грустном инциденте Винисиус Тобиас.

Ранее "Телеграф" писал о том, что "Реал" провернул громкий трансфер в начале лета.