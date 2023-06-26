"Не можу передати, наскільки це боляче": футболіст "Шахтаря" зазнав расизму з боку дитини (відео)

Молодого бразильського футболіста дуже засмутив цей інцидент

19-річний захисник донецького "Шахтаря" Вінісіус Тобіас, який останній рік грає на правах оренди у мадридському "Реалі", став жертвою расизму.

Як пише місцеве видання iG, неприємний інцидент стався під час матчу другої команди "Реалу" — "Кастільї".

Під час протистояння дублерів "вершкових" проти "Ельденсе" за право виходу до другого дивізіону чемпіонату Іспанії з трибуни на адресу бразильського гравця крикнули "мавпа".

Пізніше у мережі виклали відео, на якому видно, що расистом виявився маленький хлопчик.

У поєдинку у відповідь плей-офф "Кастілья" зіграла внічию, програвши супернику за сумою двох поєдинків.

"Найсумніше, коли ми не очікуємо такого від дитини. Дитина називає тебе мавпою. Дуже сумно спостерігати за тим, як футболісти проходять через такі моменти, це не вперше і не вдруге. Не можу передати, наскільки це боляче. Це має закінчитися. Це вже перейшло межу. Колір шкіри нічого не означає, ми всі однакові. Ми хочемо поваги", - висловився про сумний інцидент Вінісіус Тобіас.

Раніше "Телеграф" писав про те, що "Реал" провернув гучний трансфер на початку літа.