Солідний прогрес: названо футболіста чемпіонату України, який найбільше прибавив у ціні

"Шахтар" став найдорожчою командою УПЛ

Голкіпер "Шахтаря" Анатолій Трубін став найдорожчим футболістом УПЛ за підсумками минулого сезону, в якому його команда святкувала чемпіонство.

Про це свідчать дані порталу Transfermarkt.

Страж воріт збірної України додав у вартості 4 мільйони євро і тепер його оцінюють у 22 мільйони.

Друге місце у рейтингу посідає форвард "Дніпра-1" Артем Довбик, який також подорожчав на 4 мільйони. Нині його вартість 15 мільйонів євро. Замикає трійку захисник "Шахтаря" Микола Матвієнко. Він подорожчав на 2 мільйони та тепер коштує 20 мільйонів євро.

Рейтинг найдорожчих футболістів УПЛ за підсумками сезону 2022/23:

Анатолій Трубін — 22 млн; Микола Матвієнко — 20 млн; Артем Довбик – 15 млн; Георгій Судаков — 11 млн; Артем Бондаренко – 8 млн; Георгій Бущан — 8 млн; Микола Шапаренко – 8 млн; Віталій Буяльський — 7 млн; Лассіна Траоре — 7 млн; Валерій Бондар – 5 млн.

Найдорожчим клубом очікувано став "Шахтар". Його склад оцінюють у 113,7 мільйона євро. Друге місце у "Динамо" з показником 61,85 мільйона, а третій рядок за "Дніпром-1" його оцінили в 41,5 мільйона євро.

Найскромнішим же за цим показником виявився ФК "Львів", який залишив УПЛ. Його склад оцінюють у 5,35 мільйона євро.

Раніше "Телеграф" писав про те, що чемпіонський матч "Шахтаря" завершився масштабною бійкою на полі.