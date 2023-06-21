Солідний прогрес: названо футболіста чемпіонату України, який найбільше прибавив у ціні
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"Шахтар" став найдорожчою командою УПЛ
Голкіпер "Шахтаря" Анатолій Трубін став найдорожчим футболістом УПЛ за підсумками минулого сезону, в якому його команда святкувала чемпіонство.
Про це свідчать дані порталу Transfermarkt.
Страж воріт збірної України додав у вартості 4 мільйони євро і тепер його оцінюють у 22 мільйони.
Друге місце у рейтингу посідає форвард "Дніпра-1" Артем Довбик, який також подорожчав на 4 мільйони. Нині його вартість 15 мільйонів євро. Замикає трійку захисник "Шахтаря" Микола Матвієнко. Він подорожчав на 2 мільйони та тепер коштує 20 мільйонів євро.
Рейтинг найдорожчих футболістів УПЛ за підсумками сезону 2022/23:
- Анатолій Трубін — 22 млн;
- Микола Матвієнко — 20 млн;
- Артем Довбик – 15 млн;
- Георгій Судаков — 11 млн;
- Артем Бондаренко – 8 млн;
- Георгій Бущан — 8 млн;
- Микола Шапаренко – 8 млн;
- Віталій Буяльський — 7 млн;
- Лассіна Траоре — 7 млн;
- Валерій Бондар – 5 млн.
Найдорожчим клубом очікувано став "Шахтар". Його склад оцінюють у 113,7 мільйона євро. Друге місце у "Динамо" з показником 61,85 мільйона, а третій рядок за "Дніпром-1" його оцінили в 41,5 мільйона євро.
Найскромнішим же за цим показником виявився ФК "Львів", який залишив УПЛ. Його склад оцінюють у 5,35 мільйона євро.
Раніше "Телеграф" писав про те, що чемпіонський матч "Шахтаря" завершився масштабною бійкою на полі.