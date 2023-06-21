Солидный прогресс: назван самый подорожавший футболист чемпионата Украины

"Шахтер" стал самой дорогой командой УПЛ

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин стал самым подорожавшим футболистом УПЛ по итогам минувшего сезона, в котором его команда праздновала чемпионство.

Об этом свидетельствуют данные портала Transfermarkt.

Страж ворот сборной Украины прибавил в стоимости 4 миллиона евро и теперь его оценивают в 22 миллиона.

Второе место в рейтинге занимает форвард "Днепра-1" Артем Довбик, который также подорожал на 4 миллиона. Сейчас его стоимость 15 миллионов евро. Замыкает тройку защитник "Шахтера" Николай Матвиенко. Он подорожал на 2 миллиона и теперь стоит 20 миллионов евро.

Рейтинг самых дорогих футболистов УПЛ по итогам сезона 2022/23:

Анатолий Трубин — 22 млн; Николай Матвиенко — 20 млн; Артем Довбик — 15 млн; Георгий Судаков — 11 млн; Артем Бондаренко — 8 млн; Георгий Бущан — 8 млн; Николай Шапаренко — 8 млн; Виталий Буяльский — 7 млн; Лассина Траоре — 7 млн; Валерий Бондарь — 5 млн.

Самым дорогим клубом ожидаемо стал "Шахтер". Его состав оценивают в 113,7 миллиона евро. Второе место у "Динамо" с показателем 61,85 миллиона, а третья строчка за "Днепром-1" — его оценили в 41,5 миллиона евро.

Самым же скромным по этому показателю оказался ФК "Львов", покинувший УПЛ. Его состав оценивают в 5,35 миллиона евро.

Ранее "Телеграф" писал о том, что чемпионский матч "Шахтера" завершился масштабной дракой на поле.