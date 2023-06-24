На щось натякає? Легенда "Шахтаря" цікавим постом у соцмережі відреагував на події у росії

Даріо Срна вірить, що незабаром "Шахтар" повернеться до Донецька

Легенда донецького "Шахтаря" Даріо Срна, який нині обіймає посаду спортивного директора донецького клубу, не залишив поза увагою заколот ПВК "Вагнера" у російській федерації.

Зірковий спортсмен опублікував із цього приводу цікаву посаду у себе в Інстаграмі.

Там він виклав фотографію "Донбас-Арени" у Донецьку та підписав знімок словами "Побачимося скоро в Донецьку", додавши до підпису прапор України.

Таким чином, Срна напевно натякає, що дії бойовиків з ПВК "Вагнера" можуть спричинити серйозні зміни в політиці росії, яка продовжує криваву війну проти українського народу.

Станом на вечір 24 червня колони бойовиків продовжують наближатися до столиці росії, де готуються до їхньої зустрічі.

Нагадаємо, що стадіон "Донбас Арена" у Донецьку збудували у 2009 році. Її вважали однією з найкрасивіших футбольних арен не лише Європи, а й усього світу.

"Шахтар" через війну був змушений залишити рідне місто у 2014 році і з того часу команда туди не поверталася.

Раніше "Телеграф" писав про те, що і зі столиці росії масово вилітають бізнес-джети і літаки "верхівки" країни, включаючи борт самого путіна.