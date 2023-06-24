"Немає сил для захисту Москви": путін має "підступний" план припинення бунту "вагнерівців" без великих боїв — росСМИ

У путіна немає сил на великомасштабні бої з "вагнерівцями", проте є ідеї, як вгамувати бунт.

Російський диктатор володимир путін хоче припинити бунт ПВК "Вагнера" євгенія пригожина без великих зіткнень, для чого має намір ліквідувати ватажка ПВК і оголосити амністію всім "вагнерівцям".

Про це у суботу, 24 червня, пише російське видання "Важные истории" з посиланням на власні джерела в Генштабі ЗС рф.

"За словами нашого співрозмовника, у ВС рф немає серйозних сил, які могли б перекрити пригожину прохід до Москви. Зараз кістяк угруповання збирають із усіх не зайнятих на фронті підрозділів: чеченських формувань, Росгвардії, МВС та ФСБ", — йдеться в повідомленні.

Для того, щоб припинити заколот "малою кров’ю", путін поставив завдання ліквідувати пригожина, а всім бойовикам "Вагнера" пообіцяти амністію.

"путіну велика стрілянина не потрібна, тому завдання номер один — точково ліквідувати пригожина і відірвати від нього кістяк "Вагнера", пообіцявши амністію за все це неподобство", — цитує ЗМІ своє джерело.

Певним підтвердженням цього плану є поширена росЗМІ заява голови комітету Держдуми рф з держбудівництва та законодавства павла крашенінникова, який сказав, що бійці ПВК "Вагнер" ще можуть скласти зброю і уникнути покарання, враховуючи їхні заслуги в ході "спеціальної військової операції", але зробити це треба швидше.

Як повідомлялося, на тлі просування колон "вагнерів" у напрямку Москви і зі столиці росії масово вилітають бізнес-джети і літаки "верхівки" країни, включаючи борт самого путіна.