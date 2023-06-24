"Нет сил для защиты москвы": у путина есть "коварный" план прекращения бунта "вагнеровцев" без больших боев - росСМИ

У путина нет сил на крупномасштабные бои с "вагнеровцами", однако есть идеи, как угомонить бунт.

Российский диктатор владимир путин хочет прекратить бунт ЧВК "Вагнера" евгения пригожина без крупных боестолкновений, для чего намерен ликвидировать главаря ЧВК и объявить амнистию всем "вагнеровцам.

Об этом в субботу, 24 июня, пишет российское издание "Важные истории" со ссылкой на собственные источники в Генштабе ВС рф.

"По словам нашего собеседника, у ВС рф нет серьезных сил, которые могли бы перекрыть пригожину проход к москве. Сейчас костяк группировки собирают из всех не занятых на фронте подразделений: чеченских формирований, Росгвардии, МВД и ФСБ", — говорится в сообщении.

Для того, чтобы прекратить мятеж "малой кровью", путин поставил задачу ликвидировать пригожина, а всем боевикам "Вагнера" пообещать амнистию.

"путину большая стрельба не нужна, поэтому задача номер один — точечно ликвидировать пригожина и оторвать от него костяк "Вагнера", посулив амнистию за все это безобразие", — цитирует СМИ своего источника.

Определенным подтверждением этого плана является распространенное росСМИ заявление председателя комитета Госдумы рф по госстроительству и законодательству павла крашенинникова, который сказал, что бойцы ЧВК "Вагнер" ещё могут сложить оружие и избежать наказания, учитывая их заслуги в ходе "специальной военной операции", но сделать это надо скорее.

Как сообщалось, на фоне продвижения колонн "вагнеров" в направлении москвы из столицы рф массово вылетают бизнес-джеты и самолеты "верхушки" страны, включая борт самого путина.