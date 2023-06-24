На что-то намекает? Легенда "Шахтера" интересным постом в соцсети отреагировал на события в России

Дарио Срна верит, что вскоре "Шахтер" вернется в Донецк

Легенда донецкого "Шахтера" Дарио Срна, который ныне занимает должность спортивного директора донецкого клуба, не оставил без внимания мятеж ЧВК "Вагнера" в российской федерации.

Звездный спортсмен опубликовал по этому поводу интересный пост у себя в Инстаграме.

Там он выложил фотографию "Донбасс-Арены" в Донецке и подписал снимок словами "Увидимся скоро в Донецке", добавив к подписи флаг Украины.

Таким образом Срна наверняка намекает, что действия боевиков из ЧВК "Вагнера" могут повлечь серьезные изменения в политике россии, которая продолжает кровавую войну против украинского народа.

По состоянию на вечер 24 июня колонны боевиков продолжают приближаться к столице россии, где во всю готовятся к их встрече.

Напомним, что стадион "Донбасс Арена" в Донецке построили в 2009 году. Ее считали одним из самых красивых футбольных арен не только Европы, но и всего мира.

"Шахтер" из-за войны был вынужден покинуть родной город в 2014 году и с тех пор команда туда не возвращалась.

Ранее "Телеграф" писал о том, что из столицы рф массово вылетают бизнес-джеты и самолеты "верхушки" страны, включая борт самого путина.