Він працював у Донецьку близько 7 років: "Шахтар" отримав нового тренера

Ван Леувен пройшов шлях від дитячого наставника до головного тренера команди Ліги чемпіонів

"Шахтар" оголосив ім’я нового головного тренера команди. Ним став голландець Патрік ван Леувен. На посаді він замінить хорвата Ігора Йовічевіча, який покинув команду наприкінці сезону.

Про призначення нового наставника повідомила прес-служба "Шахтаря".

Угода з нідерландським фахівцем розрахована до 30 червня 2025 року. Ван Леувен — 36-й наставник в історії "Шахтаря".

Також про призначення нідерландця висловився і генеральний директор ФК "Шахтар" Сергій Палкін.

"Вітаю Патріка з поверненням до нашого клубу. Він добре знає "Шахтар", адже працював у Донецьку близько 7 років: деякі наші футболісти починали в Академії ще тоді, коли нею керував Патрік.

Він пройшов довгу дорогу від дитячого наставника до головного тренера команди Ліги чемпіонів. Вважаю, що з ван Леувеном наші молоді гравці та команда загалом прогресуватимуть ще відчутніше, демонструватимуть яскравий футбол, здобуваючи перемоги та трофеї", — написав він у Facebook.

Що відомо про нового тренера "Шахтаря"?

Ігрову кар’єру він розпочинав у ротердамській "Спарті", за яку виступав у 1991-1994 роках. Після цього він перебрався в "Хелмонд Спорт" (1994-1996).

Після завершення кар’єри футболіста був координатором Академії "Фейєноорда" (2000-2006), координатором та директором Академії "Шахтаря" (2006-2013), спортивним директором казахського "Кайрата" (2013-2015) та директором Академії ізраїльського "Маккабі" (2020).

Перший досвід на посаді головного тренера він здобув у "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль; 2020-2021), після чого очолив "Зорю" (2022-2023).

Під його керівництвом луганський клуб провів 30 матчів в УПЛ, здобувши 20 перемог при 6 поразках. У сезоні-2022/23 його визнали найкращим тренером чемпіонату.

Раніше "Телеграф" писав про те, що генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін розкритикував Міжнародну федерацію футболу (ФІФА).