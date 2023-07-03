16 років, 482 гри, багато титулів та перемог: легенда "Шахтаря" завершив кар’єру

Досвідчений футболіст може залишитись у клубі, але в іншій ролі

Багаторічний лідер "Шахтаря", голкіпер Андрій П’ятов вирішив завершити кар’єру гравця.

Про це повідомив генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін.

За словами керівника клубу, зараз із футболістом тривають переговори щодо подальшої співпраці. Не виключено, що він отримає роботу тренера воротарів.

"Він пройшов дуже великий, яскравий шлях — 16 років, 482 гри, дуже багато титулів, перемог. Ми маємо бути вдячні йому за це. Ми гратимемо 6 серпня товариський, благодійний матч із "Тоттенхемом".

Ми запропонували йому зіграти останній матч. Ми повинні подякувати йому за те, що він зробив для клубу. Впевнений на 100 відсотків, що буде повний стадіон та будуть українські вболівальники. Сподіваюся, що він прийме це запрошення, зіграє у цьому матчі, і ми у дуже гарній формі попрощаємося з ним, як із нашою легендою, як із воротарем”, – зазначив він.

Зазначимо, що угода 39-річного П’ятова була розрахована до 30 червня.

Голкіпер перебрався до донецького клубу з "Ворскли" у січні 2007 року. У 482 матчах за "Шахтар" він пропустив 415 м’ячів і 223 поєдинки відіграв на "нуль". З "гірниками" він виграв Кубок УЄФА та 11 разів став чемпіоном України.

Раніше "Телеграф" писав, "Шахтар" отримав нового тренера.