Легенда "Шахтаря" отримав нову роботу

Голкіпер грав за "Шахтар" 16 років

Легендарний голкіпер донецького "Шахтаря" Андрій П’ятов, котрий нещодавно оголосив про завершення кар’єри футболіста, не довго був без роботи.

Як пише Центр новин, колишній гравець збірної України обійняв посаду тренера воротарів.

Джерело зазначає, що П’ятов мав пропозицію від одного з клубів УПЛ, де він міг продовжити кар’єру гравця. Досвідчений спортсмен відмовився і розпочав тренерську діяльність.

Воротарів "гірників" П’ятов тренуватиме разом із Деннісом Гентенаром. Перші заняття із підопічними легендарний футболіст уже провів на тренувальному зборі у Нідерландах.

До речі, нещодавно П’ятов отримав тренерську ліцензію категорії В. Цей тип ліцензії не дозволяє фахівцям працювати асистентом головного тренера. З дипломом категорії В можна працювати помічником наставника у командах Першої та Другої ліг, а також у аматорському чемпіонаті.

П’ятов грав за "Шахтар" упродовж 16 років. Загалом він провів за "гірників" 482 матчі. Його угода з клубом була розрахована до 30 червня 2023 року.

Раніше "Телеграф" писав, "Шахтар" отримав нового тренера.