Так ніхто не робить: навколо нового тренера "Шахтаря" розгорається скандал

"Зоря" вирішила домогтися виплат від "Шахтаря"

У луганській "Зорі" не задоволені фінансовою складовою перходу свого наставника Патріка ван Леувена до донецького "Шахтаря".

Як повідомив журналіст Михайло Співаковський у своїй авторській програмі "ТаТоТаке", луганський клуб не отримав жодної копійки компенсації за 53-річного фахівця з Нідерландів.

"Жодної клаусули, штрафу чи компенсації в контракті ван Леувена із Зорею прописано не було. У цій трирічній угоді була опція розірвання контракту в односторонньому порядку з обох сторін. Питання в тому, як цей пункт був прописаний і які додаткові умови існували там. Упевнений, що юристи "Шахтаря" бачили цей контракт і тому донецький клуб пішов на цей крок", — зазначив він.

Журналіст додав, що клуби між собою домовитися так і не змогли, після чого тренер вирішив розірвати угоду із "Зорею".

За інформацією Співаковського, юристи луганської команди вже почали шукати нюанси, які допоможуть йому відстояти свою правду у цій ситуації.

"Президент "Зорі" налаштований дуже серйозно. Він вважає це [відхід ван Леувена до Шахтаря] неетичним. На боці "Шахтаря" юридична складова, а на боці Геллера — моральна", — додав він.

Раніше "Телеграф" писав, як "Шахтар" намагається домовитися із "Зорею" за компенсацію за тренером.