Дістанеться безкоштовно: "Шахтар" провернув хитру схему з новим тренером
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Зоря отримає компенсацію за свого тренера, але не грошима
"Шахтар" не платитиме компенсацію "Зорі" за те, що переманив із луганської команди головного тренера Патріка ван Леувена, про призначення якого повідомили 3 липня.
Як пише Sport.ua, клуби домовилися "розрахуватися" за перехід фахівця трансферами деяких футболістів.
Зокрема, до "Зорі" мають перейти одразу три гравця "Шахтаря".
Один із потенційних новачків луганського клубу — нападник Владислав Погорілий, який провів весняну частину сезону у складі "Зорі" (11 матчів, один гол).
Цікаво, що Погорілий минулого сезону встиг стати найкращим бомбардиром молодіжної першості, в якій він забив 16 голів. До речі, такого результату він досяг, зігравши лише в першій частині сезону за молодіжну команду "гірників".
Transfermarkt оцінює молодого українського нападника у 200 тисяч євро.
Імена ще двох потенційних новачків "Зорі" не повідомляються.
Нагадаємо, що ван Леувен замінить у "Шахтарі" Ігора Йовічевича, якого після чемпіонського сезону несподівано було звільнено.
Раніше "Телеграф" писав про те, що одна із легенд "Шахтаря" завершила кар’єру футболіста.