Дістанеться безкоштовно: "Шахтар" провернув хитру схему з новим тренером

Зоря отримає компенсацію за свого тренера, але не грошима

"Шахтар" не платитиме компенсацію "Зорі" за те, що переманив із луганської команди головного тренера Патріка ван Леувена, про призначення якого повідомили 3 липня.

Як пише Sport.ua, клуби домовилися "розрахуватися" за перехід фахівця трансферами деяких футболістів.

Зокрема, до "Зорі" мають перейти одразу три гравця "Шахтаря".

Один із потенційних новачків луганського клубу — нападник Владислав Погорілий, який провів весняну частину сезону у складі "Зорі" (11 матчів, один гол).

Цікаво, що Погорілий минулого сезону встиг стати найкращим бомбардиром молодіжної першості, в якій він забив 16 голів. До речі, такого результату він досяг, зігравши лише в першій частині сезону за молодіжну команду "гірників".

Transfermarkt оцінює молодого українського нападника у 200 тисяч євро.

Імена ще двох потенційних новачків "Зорі" не повідомляються.

Нагадаємо, що ван Леувен замінить у "Шахтарі" Ігора Йовічевича, якого після чемпіонського сезону несподівано було звільнено.

Раніше "Телеграф" писав про те, що одна із легенд "Шахтаря" завершила кар’єру футболіста.