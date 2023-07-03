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Достанется бесплатно: "Шахтер" провернул хитрую схему с новым тренером

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
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Автор
Патрик ван Леувен Новость обновлена 03 июля 2023, 18:48
Патрик ван Леувен. Фото УПЛ

Заря получит компенсацию за своего тренера, но не деньгами

"Шахтер" не будет платить компенсацию "Заре" за то, что увел из луганской команды главного тренера Патрика ван Леувена, о назначении которого сообщили 3 июля.

Как пишет Sport.ua, клубы договорились "рассчитаться" за переход специалиста трансферами некоторых футболистов.

В частности, в "Зарю" должны перейти сразу три футболиста "Шахтера".

Один из потенциальных новичков луганского клуба — нападающий Владислав Погорелый, который провел весеннюю часть сезона в составе "Зари" (11 матчей, один гол).

Интересно, что Погорелый в прошлом сезоне успел стать лучшим бомбардиром молодежного первенства, в котором он забил 16 голов. К слову, такого результата он добился, сыграв только в первой части сезона за молодежную команду "горняков".

Transfermarkt оценивает молодого украинского нападающего в 200 тысяч евро.

Имена еще двух потенциальных новичков "Зари" не сообщаются.

Напомним, что ван Леувен заменит в "Шахтере" Игора Йовичевича, который после чемпионского сезона неожиданно был уволен.

Ранее "Телеграф" писал о том, что одна из легенд "Шахтера" завершила карьеру футболиста.

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#Футбол #Шахтер #Заря