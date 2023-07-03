Достанется бесплатно: "Шахтер" провернул хитрую схему с новым тренером

Заря получит компенсацию за своего тренера, но не деньгами

"Шахтер" не будет платить компенсацию "Заре" за то, что увел из луганской команды главного тренера Патрика ван Леувена, о назначении которого сообщили 3 июля.

Как пишет Sport.ua, клубы договорились "рассчитаться" за переход специалиста трансферами некоторых футболистов.

В частности, в "Зарю" должны перейти сразу три футболиста "Шахтера".

Один из потенциальных новичков луганского клуба — нападающий Владислав Погорелый, который провел весеннюю часть сезона в составе "Зари" (11 матчей, один гол).

Интересно, что Погорелый в прошлом сезоне успел стать лучшим бомбардиром молодежного первенства, в котором он забил 16 голов. К слову, такого результата он добился, сыграв только в первой части сезона за молодежную команду "горняков".

Transfermarkt оценивает молодого украинского нападающего в 200 тысяч евро.

Имена еще двух потенциальных новичков "Зари" не сообщаются.

Напомним, что ван Леувен заменит в "Шахтере" Игора Йовичевича, который после чемпионского сезона неожиданно был уволен.

Ранее "Телеграф" писал о том, что одна из легенд "Шахтера" завершила карьеру футболиста.