Так никто не делает: вокруг нового тренера "Шахтера" разгорается скандал

"Заря" решила добиться выплат от "Шахтера"

В луганской "Заре" не удовлетворены финансовой составляющей ухода своего наставника Патрика ван Леувена в донецкий "Шахтер".

Как сообщил журналист Михаил Спиваковский в своей авторской программе "ТаТоТаке", луганский клуб не получил ни копейки компенсации за уход 53-летнего специалиста из Нидерландов.

"Никакой клаусулы, штрафа или компенсации в контракте ван Леувена с Зарей прописано не было. В этом трехлетнем соглашении была опция расторжения контракта в одностороннем порядке с обеих сторон. Вопрос в том, как этот пункт был прописан и какие дополнительные условия существовали там. Уверен, что юристы "Шахтера" видели этот контракт, и поэтому донецкий клуб пошел на этот шаг", — отметил он.

Журналист добавил, что клубы между собой договориться так и не смогли, после чего тренер решил расторгнуть соглашение с "Зарей".

По информации Спиваковского, юристы луганской команды уже начали искать нюансы, которые помогут ему отстоять свою правду в этой ситуации.

"Президент "Зари" настроен очень серьезно. Он считает это [уход ван Леувена в Шахтер] неэтичным. На стороне "Шахтера" юридическая составляющая, а на стороне Геллера – нравственная", – завершил он.

Ранее "Телеграф" писал, как "Шахтер" пытается договориться с "Зарей" за компенсацию по тренеру.