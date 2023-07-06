"Щоб зі мною таке робили в Європі?": стало відомо, чому Ахметов звільнив тренера "Шахтаря" (відео)

Долю хорватського фахівця у "Шахтарі" вирішив один невдалий матч

Президент "Шахтаря" Рінат Ахметов вирішив звільнити головного тренера Ігора Йовічевича після нищівної поразки Гірників від "Феєнорда" (1:7) у 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону 2022/23.

Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський у випуску "ТаТоТаке" на YouTube. За його інформацією, Ахметова "тригернула" ганебна поразка в Європі, через що доля хорвата в донецькому клубі була вирішена ще в березні.

"За моєю інформацією, це (поразка від "Феєнорда") був момент радикально переломний. Він просто сказав… Зрозуміло, що я не можу дати пряму мову, тому що я її ніколи не чув і не почую. Але кажуть, що він сказав: "що це таке? Мені байдуже, де ми йдемо в чемпіонаті, за скільки ми продали Мудрика, який у нас склад і як людина збирала цю команду, щоби зі мною таке робили на європейській арені? Все, щоб я не бачив цього тренера, цей тренерський склад.

Скільки часу намагалися умовити його передумати, а потім був невиразний період в УПЛ, усі ці +1 над "Минаєм" та іншими клубами з нижньої частини турнірної таблиці. Але цей момент його тригернув. Це було максимально задовго”, – сказав Співаковський.

Нагадаємо, Гірники зі скандалом звільнили Йовічевича та найняли тренера "Зорі" нідерландця Патріка ван Леувена. За інформацією ЗМІ, "Шахтар" не платитиме компенсацію "Зорі" за фахівця. При цьому в луганському клубі незадоволені діями донеччан.