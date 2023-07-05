Футболіст "Ман Юнайтед" відсвяткував день народження в компанії "Мессі" та "Роналду"

Гравець також зробив натяк керівництву команди

Вінгер "Манчестер Юнайтед" та збірної Аргентини Алехандро Гарначо прославився завдяки тому, що незвичайно відсвяткував своє 19-річчя. "Родзинкою" святкування стали карлики, які були одягнені у футболки Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду. До речі, у капітана Альбіселесте на нозі зображено тату з портретом КріРо.

У мережі завірусилося фото з урочистостей, на яких Гарначо у компанії карликів тримає в руках торт у кольорах аргентинського прапора. Про це повідомляє goal. Таким незвичайним чином футболіст вирішив розважити гостей.

Цікаво, що на торті красувалася цифра "7". Цей номер на цей час вільний у МЮ, а тому не виключено, що Алехандро цим знімком відправив послання босам Червоних Дияволів, що хоче грати з "сімкою" на спині.

У сезоні 2022/23 вінгер зіграв у 37 матчах, на його рахунку 6 голів та 6 асистів.

Нагадаємо, Роналду після свого скандального відходу з "Ман Юнайтед" опинився у саудівському "Аль-Насрі". Після переходу португальця до місцевої ліги в країні розпочався справжній футбольний бум. Клуби стали пропонувати зіркам футболу величезні гонорари, і деякі навіть погоджуються на перехід у Саудівську Аравію.

Мессі, у свою чергу, продовжить ігрову кар’єру в "Інтері" (Маямі), де виступає українець Сергій Кривцов.