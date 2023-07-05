Футболист "Ман Юнайтед" отпраздновал день рождения в компании "Месси" и "Роналду"

Игрок также сделал намек руководству команды

Вингер "Манчестер Юнайтед" и сборной Аргентины Алехандро Гарначо прославился благодаря тому, что необычно отпраздновал свое 19-летие. "Изюминкой" празднования стали карлики, которые были одеты в футболки Лионеля Месси и Криштиану Роналду. К слову, у капитана Альбиселесте на ноге изображено тату с портретом КриРо.

В сети завирусилось фото с торжества, на котором Гарначо в компании карликов держит в руках торт в цветах аргентинского флага. Об этом сообщает goal. Таким необычным образом футболист решил развлечь гостей.

Примечательно, что на торте красовалась цифра "7". Этот номер на данный момент свободен в МЮ, а потому не исключено, что Алехандро данным снимком отправил послание боссам Красных Дьяволов, что хочет играть с "семеркой" на спине.

В сезоне 2022/23 вингер сыграл в 37 матчах, на его счету 6 голов и 6 ассистов.

Напомним, Роналду после своего скандального ухода из "Ман Юнайтед" оказался в саудовском "Аль-Насре". После перехода португальца в местную лигу в стране начался настоящий футбольный бум. Клубы стали предлагать звездам футбола огромные гонорары, и некоторые даже соглашаются на переход в Саудовскую Аравию.

Месси, в свою очередь, продолжит игровую карьеру в "Интере" (Майами), где выступает украинец Сергей Кривцов.