"Чтобы со мной такое делали в Европе?": стало известно, почему Ахметов уволил тренера "Шахтера" (видео)

Судьбу хорватского специалиста в "Шахтере" решил один неудачный матч

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов решил уволить главного тренера Игора Йовичевича после сокрушительного поражения Горняков от "Фейеноорда" (1:7) в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23.

Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский в выпуске "ТаТоТаке" на YouTube. По его информации, Ахметова "триггернуло" позорное поражение в Европе, из-за чего судьба хорвата в донецком клубе была предопределена еще в марте.

"По моей информации, это (поражение от "Фейеноорда") был момент радикально переломный. Он просто сказал… Понятно, что я не могу дать прямую речь, потому что я ее никогда не слышал и не услышу. Но говорят, что он сказал: "что это такое? Мне все равно, где мы идем в чемпионате, за сколько мы продали Мудрика, какой у нас состав и как человек собирал эту команду, чтобы со мной такое делали на европейской арене? Все, чтобы я не видел этого тренера, этот тренерский состав".

Сколько времени пытались уговорить его передумать, а потом был невнятный период в УПЛ, все эти +1 над "Минаем" и другими клубами из нижней части турнирной таблицы. Но этот момент его триггернул. Это было максимально задолго", – сказал Спиваковский.

Напомним, Горняки со скандалом уволили Йовичевича и наняли тренера "Зари" нидерландца Патрика ван Леувена. По информации СМИ, "Шахтер" не будет платить компенсацию "Заре" за специалиста. При этом в луганском клубе недовольны действиями дончан.